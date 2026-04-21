Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de korkutan yangın! Alevler çöp evi sardı: İtfaiye zehirli gaz yüzünden zor anlar yaşadı!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:28

Balıkesir’de korkutan yangın! Alevler çöp evi sardı: İtfaiye zehirli gaz yüzünden zor anlar yaşadı!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Çöp ve hurda malzemenin biriktirildiği evi alevler sardı. Ortaya çıkan zehirli gaz nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. İşte feci yangının detayları…

İHA Yaşam
Balıkesir’de korkutan yangın! Alevler çöp evi sardı: İtfaiye zehirli gaz yüzünden zor anlar yaşadı!
Edinilen bilgiye göre, Edremit'in İbrahimce Mahallesi, Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇÖP EV ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İçerisinde aşırı miktarda hurda kağıt, plastik ve çöp biriktirildiği öğrenilen evden yükselen alevler, kısa sürede tüm binayı sardı.

ZEHİRLİ GAZ İTFAİYEYE ZOR DAKİKALAR YAŞATTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelen ekipler, evin içinin tamamen hurda ve yanıcı malzeme dolu olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. İçerideki atıkların yanmasıyla ortaya çıkan yoğun zehirli gaz, itfaiye personeline zor anlar yaşattı.



İtfaiye ekipleri, yayılan gazın etkisini kırmak ve alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önlemek amacıyla suyun yanı sıra yoğun köpük kullandı. Maske ve oksijen tüpleriyle binaya girmeye çalışan ekipler, bir yandan soğutma çalışması yaparken diğer yandan içerideki hurda yığınlarını tahliye etmeye çalıştı.

EKİPLERİN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangınla ilgili emniyet güçleri tahkikat başlatırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir’de korkutan yangın! Alevler çöp evi sardı: İtfaiye zehirli gaz yüzünden zor anlar yaşadı!
