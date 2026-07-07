Balıkesir’de korkutan yangın! Çalılık alanı alevler sardı: Ekipler peş peşe geldi!

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesi Balıklıdere mevkisinde bulunan çalılık ve otluk alanda meydana geldi. Alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.