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Giriş Tarihi: 7.07.2026 09:30

Balıkesir’de korkutan yangın! Çalılık alanı alevler sardı: Ekipler peş peşe geldi!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Çalılık ve otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Balıkesir’de korkutan yangın! Çalılık alanı alevler sardı: Ekipler peş peşe geldi!
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Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesi Balıklıdere mevkisinde bulunan çalılık ve otluk alanda meydana geldi. Alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BALIKESİR #YANGIN

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Balıkesir’de korkutan yangın! Çalılık alanı alevler sardı: Ekipler peş peşe geldi!
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