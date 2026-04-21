Balıkesir’de nokta operasyon! 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:29

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden nokta operasyon düzenlendi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 31 yıl 83 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ö. (35) yakalandı. İşte olayın detayları…

İHA
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Nisan'da İsmet İnönü Caddesi ile Kaşif Acar Caddesi kesişiminde şüpheli gördükleri bir kişiyi Ordu Caddesi üzerinde gözaltına aldı.

31 YILLIK FİRARİ YAKALANDI

Şahsın GBT sorgusunda "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 31 yıl 83 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ö. (35) olduğu belirlendi.

Şahıs, emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

