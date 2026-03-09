Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 9.03.2026 05:17

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 FD 920 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

