Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de pazarda vicdansızlık! Torunlarının bayramlık parasını böyle çaldılar
Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:05

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki semt pazarında kendi yetiştirdiği organik ürünleri satan Mahmure Altın’ın (65) tezgahına gelip, lafa tutan grup, içinde torunlarının bayramlık parası, kimliği ve kalp ilaçları bulunan kutusunu çaldı. Torunlarına verdiği sözü tutamayacağını söyleyerek gözyaşlarına boğulan kadını, esnaf teselli etmeye çalıştı.

DHA Yaşam
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası Mahmure Altın, 30 yıldır bahçesinde yetiştirdiği maydanoz, salatalık, bağ yaprağı, semizotu, dereotu ve marul gibi organik ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

TORUNLARINA BAYRAMLIK ALACAKTI

Altın, 4 torununa bayramlık almak için yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Bandırma'daki pazarda tezgah açıp, yetiştirdiği ürünleri sattı. Pazartesi günleri kurulan pazarda gün boyu satış yaparak torunlarının bayramlıkları için para kazanan Altın'ın akşam saatlerinde tezgahına gelen bir grup, yaprak almak istedi.

LAFA TUTUP OYALADILAR

Mahmure Altın'ı lafa tutup oyalayan gruptan biri, tezgahın arkasına geçip, günün hasılatının bulunduğu kutuyu çaldı. Grup uzaklaştıktan sonra içinde 10 bin lira nakit ile kimliği ve her gün düzenli olarak kullanması gereken kalp ilaçlarının bulunduğu kutunun yerinde olmadığını fark eden Mahmure Altın, gözyaşlarına boğuldu.

NAKİT PARASINI VE KİMLİĞİNİ ÇALDILAR

Torunlarına verdiği bayramlık sözünü tutamayacağını söyleyerek ağlayan kadını, pazar esnafı ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
