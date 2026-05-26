Balıkesir’de pazarda vicdansızlık! Torunlarının bayramlık parasını böyle çaldılar

LAFA TUTUP OYALADILAR

Mahmure Altın'ı lafa tutup oyalayan gruptan biri, tezgahın arkasına geçip, günün hasılatının bulunduğu kutuyu çaldı. Grup uzaklaştıktan sonra içinde 10 bin lira nakit ile kimliği ve her gün düzenli olarak kullanması gereken kalp ilaçlarının bulunduğu kutunun yerinde olmadığını fark eden Mahmure Altın, gözyaşlarına boğuldu.