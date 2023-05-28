Balıkesir’de sandık başında sürpriz evlilik teklifi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu 1079 nolu sandıkta gözlemci olan Ergün Gökçek, bir yıldır gönül ilişkisi yaşadığı kadın arkadaşı Aslı Ener'e sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Sandıktaki diğer arkadaşlarıyla anlaşan Gökçek, başka bir okulda gönüllü sandık görevlisi olan Aslı Ener'i arayıp, "Bizim görevli olduğumuz okuldaki sandıkta bir karışıklık var, yardıma gelir misin?" diyerek davet etti. Bunun üzerine Ener, Gökçek'in görev yaptığı okula geldi. Ergün Gökçek'in açtığı 'İkinci baharımda açan çiçeğim. Benimle evlenir misin?' yazılı dövizi gören Aslı Ener, bir süre şaşkınlık yaşadı.

Aslı Ener, dövizdeki yazıyı okuduktan sonra salondaki görevliler ve oy vermek için bekleyenlerin alkışları arasında "Evet" diyerek teklifi kabul etti. Ergün Gökçek, Ener'in parmağına yüzük takıp, çiçek verdi. Ardından Aslı Ener, Gökçek'in açtığı dövize 'Evet' mührünü bastı. İkili daha sonra tebrikleri kabul etti.

Aslı Ener ile 1 yıl önce tanıştıklarını belirten Ergün Gökçek, "Bugün sosyal medyadaki bir haberde evlilik teklifi eden çiftleri görünce ben de evlilik teklifinde bulunmaya karar verdim. Sandıktaki arkadaşlarla beraber karar aldıktan sonra da böyle bir sürpriz hazırladım. Mutluyum" dedi.