İzmir-İstanbul otobanının Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kurudere mevkiinde bugün saat 13.30 sularında meydana gelen kazada, İstanbul istikametine ilerleyen T.D. (38) idaresindeki TIR, önünde seyreden E.E. (35) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybeden E.E bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Küçükbaş hayvan taşıyan TIR ise devrildi.

Olay yerine gelen, emniyet güçleri tarafından otobanda yol güvenliği sağlanırken, itfaiye ekipleri araç sürücüleri T.D., E.E. ile eşi Serap Er'i tırdan çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Serap Er, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan araç sürücülerinin ise tedavisi devam ediyor.

İtfaiye ekipleri tarafından tırın metal dorsesi kesilerek açıldı. Dorse içinde bulunan 100 küçükbaş hayvanın, 20'sinin telef olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti