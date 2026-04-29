Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 158 kg skunk uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu deniz yolu ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve Sahil Güvenlik Botlarıntarafından tespit edilen bir tekneye yönelik düzenlenen ortak operasyonda 158 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

"MAVİ VATAN'IMIZDA MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile karada Polisimiz ve Jandarmamız ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.