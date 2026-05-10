Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de yüksek ses cinayeti! Müzik dinlediği için kurşun yağmuruna tutuldu: Emektar çekicisiyle son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 10.05.2026 15:03

Balıkesir Erdek’te yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan çekici şoförü İsmail Süzan, yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi, yıllarca ekmeğini kazandığı çekicinin üzerine konularak son yolculuğuna uğurlandı. 46 yaşındaki Süzan’ın vedası yürekleri dağlarken, katil zanlısı tutuklandı.

Olay, 7 Mayıs saat 14.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etti. Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Buradan da sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Süzan, 9 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

CENAZESİ EMEKTAR ÇEKİCİSİ ÜSTÜNDE TAŞINDI

İsmail Süzan için Erdek Yalı Cami'nde dün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazele Süzan'ın aile yakınları, esnaf arkadaşları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından yıllarca direksiyonun başında çalıştığı çekici araca konan Süzan'ın cenazesi, Erdek Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
