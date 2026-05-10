Balıkesir’de yüksek ses cinayeti! Müzik dinlediği için kurşun yağmuruna tutuldu: Emektar çekicisiyle son yolculuğuna uğurlandı!

Olay, 7 Mayıs saat 14.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
POMPALI TÜFEKLE KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etti. Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
CENAZESİ EMEKTAR ÇEKİCİSİ ÜSTÜNDE TAŞINDI
İsmail Süzan için Erdek Yalı Cami'nde dün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazele Süzan'ın aile yakınları, esnaf arkadaşları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından yıllarca direksiyonun başında çalıştığı çekici araca konan Süzan'ın cenazesi, Erdek Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.