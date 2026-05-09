Giriş Tarihi: 9.05.2026 10:44

Balıkesir'de 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Balkesir'in Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle Ali Topallar (50) tarafından pompalı tüfekle vurulan İsmail Süzan (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

3 EL ATEŞ EDEREK VURDU

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle İsmail Süzan'a 3 el ateş açtı. Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Durumu ağır olan ve buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Süzan, bu sabah hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
