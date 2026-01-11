Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de zincirleme kaza; 1 ölü 10 yaralı
Giriş Tarihi: 11.01.2026 22:26

Balıkesir'de 12 aracın karıştığı zincirleme kazada A.D. adlı kişinin yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

DHA
Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu İstanbul yönü Soğucak-Kuyualan arasında meydana geldi.

Balıkesir'de sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 34 CLM 508, 34 FEK 898, 59 AGJ 682, 34 GDZ 892, 34 TM 7617, 10 TC 505, 34, GPH 649, 34 SB 4132, 45 UM 500, 34 EEY 475, 34 DZR 762, 35 CEG 356 plakalı hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 12 araç, zincirleme kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan kontrolde A.D. adlı kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polisin zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

