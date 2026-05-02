Balıkesir’deki Dilruba cinayetinde karar: Cani sevgili ekmek bıçağıyla katletmişti!

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; Antalya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Çetin ailesinin avukatı Beyza Yaşar, sanığın, 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmak için indirim unsuru oluşmayan gerekçeler ileri sürdüğünü belirterek, "Bu da sanıklarda yaptıkları eylemlerin cezasız kalma düşüncesini doğuruyor. Yerel mahkemeden emsal nitelikte olması için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip, başta tahrik olmak üzere lehe olan hiçbir hükmün sanığa uygulanmamasını talep ediyorum" dedi. Burak İnci ise son savunmasında, "Cinayeti tasarlamadım. Hatta o gün birlikte kahvaltı yapmıştık. Eve onunla el ele giriş çıkışlarımız kameralarda vardır. Dilruba'nın yaşamasını çok istemiştim. Dönüşü olmayan bir olay. Çok pişmanım" diye konuştu.