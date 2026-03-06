Balıkesir’deki feci kazada ağır yaralanmıştı: Ege’nin ardından Akif Eren’den acı haber geldi!

Kaza, 2 Mart'ta öğle saatlerinde Ayvalık ilçesi 15 Eylül Caddesi Duba Plajı mevkisinde meydana geldi. Aylin Akın'ın kullandığı otomobil ile Ege Adman yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Ege Hurus
EGE AYNI GÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiyeciler tarafından kurtarılıp, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ege Hurus, aynı gün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.