Balıkesir’deki feci kazada can vermişti: Yaralı kurtulan minik Sancar’dan annesine acı veda!

'O BENİM BEL KEMİĞİMDİ'

Ölen Elif Kel'in cenazesi toprağa verilmek üzere yaşadıkları Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirildi. Kel için bugün öğle vakti Veliköy Kebir Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Kel'in eşi Şevket, kazada yaralanan ve hastaneden taburcu edilen oğlu Sancar, sargılar içinde, diğer çocukları Muhittin ve İlknur ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Eşinin tabutuna sarılan Şevket Kel, "O benim bel kemiğimdi. Ne o ne ben birbirimizin kalbini kırdık. O beni bırakıp, gitti" diyerek gözyaşları döktü. Elif Kel, namazın ardından gözyaşları arasında Veliköy Mezarlığı'na toprağa verildi.

