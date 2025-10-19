Balıkesir’de dehşet saçıp 2 kişiyi öldürmüştü! Kimlikleri belli oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesi dün akşam saatlerinde silah sesleriyle sarsıldı. Güre Mahallesi'nde başlayan ve Akçay üzerinden Edremit merkezine kadar uzanan silahlı saldırı zincirinde, 2013 yılında cezaevinden firar ettiği iddia edilen Mustafa Emlik, Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurdu. Silah zoruyla araca el koyan saldırgan, 9. Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Ekri'yi öldürüp, babasını ise ağır yaraladı. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa gelişi güzel ateş eden saldırgan Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.
Uzman çavuş Kemal Ekri
BÜFECİYE KURŞUN YAĞDIRDI
Akçay Kavşağı'ndan Güre Yönüne doğru seyir halinde ilerleyen Emlik, kırmızı ışıkta önünden duran bir araca peş peşe ateş etti. Ardından Güre'ye istikametine doğru ilerleyen saldırgan, bir tekel büfesine girerek işletmeci Ramazan Özbek'i kurşun yağmuruna tuttu. Ardından sokakta yürüyen bir çifte saldırarak rastgele ateş açtı. Bur da da da Doğan Can yaralandı.
MÜHENDİSİ ÖLDÜRDÜ
Ardından otomobille Akçay Mahallesi'ne geçen saldırgan jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ın kullandığı otomobili durdurdu. Saldırgan araçtakilere kimlik sorup biranda kurşun yağdırdı. Olayda vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden mühendis Göktuğ Çalık hayatını kaybederken, Melih Nergis ise ağır yaralandı. Emlik daha sonra Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde yürüyen Rukiye Karakaya'yı yaraladı.
ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırganı takibe aldı. Polis, Edremit girişinde kurduğu barikatla saldırganı durdurmayı başardı. Yaşanan çatışma sonucu saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı. Edremit'te büyük paniğe yol açan olayın ardından polis, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Güvenlik güçleri, saldırının arkasında başka kişilerin olup olmadığını araştırıyor. Saldırgan Emlik'in cinayetten cezaevinde yattığı kapalı cezaevinden kısa bir süre önce açık cezaevine nakledildiği sırada firar ettiği ortaya çıktı.