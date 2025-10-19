Balıkesir’de dehşet saçıp 2 kişiyi öldürmüştü! Kimlikleri belli oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesi dün akşam saatlerinde silah sesleriyle sarsıldı. Güre Mahallesi'nde başlayan ve Akçay üzerinden Edremit merkezine kadar uzanan silahlı saldırı zincirinde, 2013 yılında cezaevinden firar ettiği iddia edilen Mustafa Emlik, Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurdu. Silah zoruyla araca el koyan saldırgan, 9. Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Ekri'yi öldürüp, babasını ise ağır yaraladı. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa gelişi güzel ateş eden saldırgan Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.