Balıkgölü’nde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Özcan Artan'ın motorsuz tekneyle göle açıldığı, bir süre sonra ise teknenin boş halde bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye personeli sevk edildi. AFAD koordinesinde dron ve bot destekli başlatılan arama çalışmalarına, su altı taramaları için Van AFAD ile Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri de katıldı.

İlk gün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, gece saatlerinde bölgeye sevk edilen ilave ekiplerin desteğiyle yeniden başlatıldı. AFAD, jandarma, Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve köpekli arama timlerinin yer aldığı çalışmalarda toplamda 52 personel, 7 araç, 3 bot, 1 dron ve 2 arama köpeği görev yaptı.

Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda Artan'ın cansız bedenine Balıkgölü'nde ulaşıldı. Artan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.