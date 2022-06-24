Balıklı Göl Nerede? Balıklı Göl Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Balıklı Göl hangi ilde diye merak edip araştırdığımız zaman gezip görmemiz gereken tarihi dokular ile karşılaşma olasılığımız oldukça yüksektir. Biz de sizin için bu yazımızda Balıklı Göl nerede sorusu ve Balıklı Göl ilgili tüm merak ettiklerinizi sizin için detaylı olarak açıklayacağız.

Balıklı Göl Nerede?

Şanlıurfa ilinin güneybatı kısmında yer alan Eyyübiye ilçesinde bulunmaktadır. İnanışa göre içindeki balıklar kutsal sayılan Balıklı Göl üç büyük din içinde de önemli bir yere sahip olduğu için yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekmektedir ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlar.

Balıklı Göl Hangi İlde?

Balıklı Göl, peygamberler şehri olarak anılan ve tarihi dokusu ile herkesi büyüleyen bir şehir olan Şanlıurfa ilimizde bulunmaktadır.

Balıklı Göl'e Nasıl Gidilir?

Şanlıurfa ilinde bulunan Balıklı Göl'e ulaşım oldukça kolaydır. Şehir merkezinde bulunan Balıklı Göl'ü ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya gitmeniz gerekmektedir. İstanbul'dan 1263 km, Ankara'dan 810 km, İzmir'den ise 1251 km mesafededir.

Eğer havayolu ile gitmek isterseniz Şanlıurfa şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Şanlıurfa GAP havalimanını tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra hem yerli turistler hem de yabancı turistler için düzenlenen turlar ile de hem tarihi olarak büyük öneme sahip Şanlıurfa ilini gezebilir hem de Balıklı Göl'ü ziyaret edebilirsiniz.