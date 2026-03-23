Balıklı Rum Hastanesi küllerinden doğdu

4 yıl önce çıkan yangında büyük bir facia atlatılan ve binalardaki 104 kişinin yanmaktan son anda kurtarıldığı İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nin yaşlıların kaldığı bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Valiliği tarafından başlatılan tadilat çalışmasından sona gelindi. Çatı başta olmak üzere büyük bölümü kullanılamaz hale gelen bina, adeta lüks otel konforunda yeniden inşa edildi. Tadilat öncesinde yaklaşık 300 ton moloz kaldırılırken ardından ihale süreci başlatıldı. Restorasyon kapsamında odalar baştan aşağı yenilendi; modern yataklar, televizyonlar, banyolar ve tüm teknik altyapı güncellendi. Aydınlatma sistemleri değiştirildi, tarihi doku korunarak modern imkanlarla birleştirildi. Kilise bölümü de elden geçirildi.

MAYIS AYINDA AÇILIYOR

SABAH'a konuşan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Genel Koordinatörü Selçuk Atay, "Yangın sonrası büyük hasar gören kurum binası Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle hızla ayağa kaldırıldı" dedi. Osmanlı dönemine uzanan köklü geçmişiyle hastanenin yalnızca bir sağlık kurumu değil, aynı zamanda farklı inançların bir arada yaşadığı önemli bir kültürel miras olduğunun altını çizen Atay, yenileme çalışmasının da bu mirası koruma açısından örnek bir proje olduğu ifade etti. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılması beklenen hastaneye, yangın sonrası farklı hastanelere yerleştirilen yaşlıların yeniden taşınacağı bildirildi.

EN MERHAMETLİ ÜLKE TÜRKİYE

Balıklı Rum Hastanesi'nde kalırken adeta müzeye çevrilmiş odası alevler arasında kalarak kül olan, Zeki Müren'le sahne alan, birçok devlet adamına Türk sanat müziğini Türkçe ve Rumca okuyan 60 yıllık sahne sanatçısı 88 yaşındaki Yorgo Vapuridis," İhtiyarhanemizin kapılarını yeniden açacağı gün, sadece bizim için değil, tüm İstanbul için bayram günü olacaktır. Ben 1000 yıllık Türkiye'nin evladıyım ve bununla iftihar ediyorum. Çünkü dünyada en merhametli ülke Türkiye'dir. Binanın ihya edilmesinde emeği olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"