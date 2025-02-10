Balıktaki bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü: Balıkçılar denizin soğumasını, balığın kulağına kar suyunun kaçmasını bekliyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olmasından dolayı beklenilen balık avının gerçekleşemediğini belirten balıkçılar havaların soğuması ile birlikte balık avında artış yaşanacağını ve başta hamsi olmak üzere balıkların yağlanarak suyun yüzüne çıkıp avlanacaklarını kaydettiler. Beşiktaş Dikilitaş'taki balıkçılardan Barış ve Fırat Uludağ kardeşler, balıkların soğuk havada ve kar yağışında suyun yüzüne çıktıklarını belirterek, "Balıkçılar olarak yağmur ve soğuk havanın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte hamsi ve çinekop, sarıkanat ve kalkan balıkların avında da hareketlilik yaşanıyor. Çünkü hamsi balığı soğuk havaya ihtiyaç duyuyor. Önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışından umutluyuz. Kalkan balığında yaşanan bolluk fiyatlarına da yansıyor. Bin 700 liradan satılan kalkan bin liraya kadar düştü. Havaların soğuması ile birlikte şu dönem Çinekop, Sarıkanat, Tekir, Mezgit ve çingene palamudu çıkıyor. Balığın kulağına kar suyu kaçarsa balık derinlerden su yüzüne çıkar. Balıkçılar olarak kar yağışınnın İstanbul'da etkili olmasını bekliyoruz. Özellikle bu aylarda Çinekop. Sarıkanat ve Lüferde artış bekliyoruz" dediler.

ÇİNGENE PALAMUDU GERİ DÖNDÜ

Uludağ kardeşler, "Denizde son günlerde Çingene Palamudu denilen küçük boy palamutlarda bolluk yaşanıyor. Çingene palamudu geri döndü diyebiliriz. Nisan ayına kadar avlanabilir. Çingene Palamudu küçük ama lezzetli oluyor" dediler. Balık fiyatlarının avlanma bereketli geçtikçe düşeceğini ve vatandaşların bol balık tüketeceğini belirten Uludağ kardeşler, "Bu aylarda hamsi avı az ve küçük olduğu için kilosu 250 liradan, İstavrit'in bol olmasından dolayı 200 liradan, Çinekop'un ise 500 liradan, Çingene Palamut'un tanesi 200 liradan, Tekir'in 500, Mezgit'in 250, Levrek ve Cupra kilosu 380 liradan satılıyor.