Balina çarptı tekneleri battı

GALAPAGOS Adaları'ndan Fransız Polinezyası'na giderken 13 Mart'ta bir balina, içinde 4 kişinin bulunduğu 13 metrelik Raindancer adlı tekneye çarptı. Yelkenli sadece 15 dakikada Pasifik Okyanusu sularına gömülürken Rick Rodriguez, bir arkadaşına mesaj atıp deniz telsiziyle mayday çağrısı yapıp acil durum vericisiyle konumlarını paylaştı. Ardından şişme botlara bindi. Sinyali yakalayan Perulu yetkililer, ABD makamlarıyla temasa geçti. Rodriguez 3 arkadaşı yaklaşık 10 saat sonra kurtarıldı. DIŞ HABERLER