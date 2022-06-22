Haberler Yaşam Haberleri Balkan Ninnisi 1. İlk bölüm izle! TRT1 ile Balkan Ninnisi 1. bölüm tamamı TEK PARÇA izle!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 08:13

Balkan Ninnisi 1. İlk bölüm izle! TRT1 ile Balkan Ninnisi 1. bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

Balkan Ninnisi 1. İlk bölüm izle! TRT1 ile Balkan Ninnisi 1. bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

Geçtiğimiz akşam TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Balkan Ninnisi 1. İlk bölüm izle ekranı bugün de sabah saatleriyle araştırılmaya başlandı. Usta oyunculardan Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapım birçok yapımdan farklı işlenen konusuyla da ilgi çekmeyi başardı. Dizinin ilk bölümü televizyon ekranlarından kaçıranlar bu noktada “TRT1 ile Balkan Ninnisi 1. İlk bölüm izle” ekranı araştırmasına çıktı. İşte Balkan Ninnisi 1. Bölüm tamamı kesintisiz izle ekranı ve detaylar...

Balkanlardan kopup gelen tertemiz bir aşkın hikayesi Balkan Ninnisi 1. Bölümü ile dün akşam TRT1 ekranlarından yayınlandı. Şimdilerde ekranlarda yer alan birçok yapımdan farklı olan konusuyla ilgi gören yapım eski dizilerde Yabancı Damat ve Elveda Rumeli dizilerine benzetilmişti. Yapımın ilk bölümünü internet ortamından izlemek isteyenler bu kapsamda "TRT1 ile Balkan Ninnisi 1. İlk bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Balkan Ninnisi ilk bölüm tek parça izle ekranı ve yapıma dair merak edilen tüm detaylar...

Aşağıda yer alan linkle Balkan Ninnisi 1. bölüm canlı izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/balkan-ninnisi

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini

Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar - Süleyman

Özlem Türkad - Neriman

Merih Öztürk - Jovanka

Emre Bey - Ertan

Gözde Çığacı - Gülsüm

Hakan Boyav - Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan - Gülbahar

Erman Saban - Hayati

Sarp Bozkurt - Arif

Süleyman Kara - Mustafa

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Balkan Ninnisi 1. İlk bölüm izle! TRT1 ile Balkan Ninnisi 1. bölüm tamamı TEK PARÇA izle!
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