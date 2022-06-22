Balkan Ninnisi 1. İlk bölüm izle! TRT1 ile Balkan Ninnisi 1. bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

Balkanlardan kopup gelen tertemiz bir aşkın hikayesi Balkan Ninnisi 1. Bölümü ile dün akşam TRT1 ekranlarından yayınlandı. Şimdilerde ekranlarda yer alan birçok yapımdan farklı olan konusuyla ilgi gören yapım eski dizilerde Yabancı Damat ve Elveda Rumeli dizilerine benzetilmişti. Yapımın ilk bölümünü internet ortamından izlemek isteyenler bu kapsamda "TRT1 ile Balkan Ninnisi 1. İlk bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Balkan Ninnisi ilk bölüm tek parça izle ekranı ve yapıma dair merak edilen tüm detaylar...
Aşağıda yer alan linkle Balkan Ninnisi 1. bölüm canlı izleyebilirsiniz.
https://www.trtizle.com/diziler/balkan-ninnisi
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…
Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.
Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…
Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini
Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?
Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…