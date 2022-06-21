Haberler Yaşam Haberleri Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Balkan Ninnisi oyuncu kadrosu ve konusu
Giriş Tarihi: 21.6.2022 11:05 Son Güncelleme: 21.6.2022 11:40

Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Balkan Ninnisi oyuncu kadrosu ve konusu

Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Balkan Ninnisi oyuncu kadrosu ve konusu

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Balkan Ninnisi perşembe akşamı başlıyor. Vardar Nehri’nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka’nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı… Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yaz dönemi boyunca TRT 1’in kozlarından biri olacak. Balkan Ninnisi konusu ve oyuncuları dikkatleri toplamayı başardı. Aramalarda şimdiden yerini alıyor. İşte Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu!

Balkan Ninnisi oyuncu kadrosu ile sağlam bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Başrolleriyle yaz döneminde reytinglerinde üst sıralarda olmak istiyor. Her perşembe ekranlara gelmesi bekleniyor. Balkan Ninnisi konusu, oyuncuları aratılıyor. TRT 1 bu yaz dönemini sağlama alıp iyi işlerle yayın hayatına devam etmek istiyor. İşte Balkan Ninnisidizisi ve oyuncuları

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Balkan Ninnisi 21 Haziran 2022 salı günü yayına girecek. İlk bölümü bugün yayınlanacak. Dizi 20.00'da ekranlarda olacak.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini ❤️

Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar - Süleyman

Özlem Türkad - Neriman

Merih Öztürk - Jovanka

Emre Bey - Ertan

Gözde Çığacı - Gülsüm

Hakan Boyav - Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan - Gülbahar

Erman Saban - Hayati

Sarp Bozkurt - Arif

Süleyman Kara - Mustafa

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Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Balkan Ninnisi oyuncu kadrosu ve konusu
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