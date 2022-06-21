Balkan Ninnisi Ertan Emre Bey kimdir? Emre Bey sevgilisi kim, nereli, kaç yaşında, dizileri neler?

Emre Bey sevgilisi, dizileri, reklam filmleri ve hayatı ile araştırma konusu oldu. Adı Efsane ile ilk defa tanınan geçen genç oyuncu Balkan Ninnisi dizisi ile ekranlara gelecek. İlk bölümün ardından "Balkan Ninnisi Ertan kimdir?" sorusu arama geçmişlerindeki yerini alacak. Usta oyuncularla yeni yüzleri bir araya getiren dizi Makedonya macerasına devam ediyor. Peki, Emre Bey kimdir? İşte Balkan Ninnisi'nin Ertan'ı Emre Bey nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç sorularının cevapları…