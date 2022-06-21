Haberler Yaşam Haberleri Balkan Ninnisi Ertan Emre Bey kimdir? Emre Bey sevgilisi kim, nereli, kaç yaşında, dizileri neler?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 11:11 Son Güncelleme: 21.6.2022 11:41

Balkan Ninnisi Ertan Emre Bey kimdir? Emre Bey sevgilisi kim, nereli, kaç yaşında, dizileri neler?

Balkan Ninnisi Ertan Emre Bey kimdir? Emre Bey sevgilisi kim, nereli, kaç yaşında, dizileri neler?

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi Balkan Ninnisi ilk bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Çekimleri Makedonya’da yapılan dizi için heyecan sürüyor. Balkan Ninnisi oyuncuları arasında bulunan Emre Bey sevgilisi, dizileri, filmleri ve hayatı ile merak konusu oldu. Dizide “Ertan” karakterine hayat verecek ünlü oyuncu başka yapımlardan da hatırlanıyor. Dizinin ilk bölümüyle birlikte “Balkan Ninnisi Ertan kimdir?” sorusu yanıt arıyor. Peki, Emre Bey kimdir? Emre Bey nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? İşte hakkında merak edilenler…

Emre Bey sevgilisi, dizileri, reklam filmleri ve hayatı ile araştırma konusu oldu. Adı Efsane ile ilk defa tanınan geçen genç oyuncu Balkan Ninnisi dizisi ile ekranlara gelecek. İlk bölümün ardından "Balkan Ninnisi Ertan kimdir?" sorusu arama geçmişlerindeki yerini alacak. Usta oyuncularla yeni yüzleri bir araya getiren dizi Makedonya macerasına devam ediyor. Peki, Emre Bey kimdir? İşte Balkan Ninnisi'nin Ertan'ı Emre Bey nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç sorularının cevapları…

EMRE BEY KİMDİR?

28 Şubat 1997 İstanbul doğumlu olan Emre Bey, henüz lise öğrencisiyken 2015 yılında "Aşk Zamanı" dizisinde yer aldı.

2016 yılında üniversite öğrencisiyken Adı Efsane dizisi ile tanınmaya başladı. Bundan sonra oyunculuk hayatına çeşitli yapımlarda devam eden Emre Bey, Balkan Ninnisi'nde başrol oynayacak.

Genç oyuncu boğa burcu, 178 boyunda ve 70 kilo.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar - Süleyman

Özlem Türkad - Neriman

Merih Öztürk - Jovanka

Emre Bey - Ertan

Gözde Çığacı - Gülsüm

Hakan Boyav - Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan - Gülbahar

Erman Saban - Hayati

Sarp Bozkurt - Arif

Süleyman Kara - Mustafa

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası her şeye rağmen devam edebilecek mi? Türk ve Makedon aileler karşı karşıya geliyor, çocukları için iletişim kurmayı başarabilecekler mi?

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Balkan Ninnisi Ertan Emre Bey kimdir? Emre Bey sevgilisi kim, nereli, kaç yaşında, dizileri neler?
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