Haberler Yaşam Haberleri Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede? Balkan Ninnisi’nin çekildiği yerler, ülkeler ve iller!
Giriş Tarihi: 21.6.2022 11:26 Son Güncelleme: 21.6.2022 11:40

Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede? Balkan Ninnisi’nin çekildiği yerler, ülkeler ve iller!

Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede? Balkan Ninnisi’nin çekildiği yerler, ülkeler ve iller!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Balkan Ninnisi perşembe akşamı başlıyor. Vardar Nehri’nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka’nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı… Dizinin kendine has yanı ise çekildiği yerler. Balkan Ninnisi nerede çekildi, hangi ülkelerde sorusu soruluyor. Yaz dönemi boyunca TRT 1’in kozlarından biri olacak. Balkan Ninnisi nerede çekildi, çekildiği ülkeler nereler soruluyor. dikkatleri toplamayı başardı. Aramalarda şimdiden yerini alıyor. İşte Balkan Ninnisi’nin çekildiği yerler!

Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede sorusu sürekli dillerde. Çekildiği yerler ile yaz dönemindeki diğer dizilerden sıyrılıyor. Diğer diziler daha çok İstanbul temelliyken, Balkan Ninnisi Türkiye dışında çekiliyor. Dizinin her salı ekranlara gelmesi bekleniyor. Balkan Ninnisi nerede çekiliyor aratılıyor. TRT 1 bu yaz dönemini sağlama alıp iyi işlerle yayın hayatına devam etmek istiyor. İşte Balkan Ninnisi çekildiği ülkeler ve iller!

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir aşk hikayesini anlatacak olan Balkan Ninnisi Makedonya'nın Üsküp ilinde çekiliyor. Dizi ileriki zamanlarda nerede çekilecek merak konusu.

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Balkan Ninnisi 21 Haziran 2022 salı günü yayına girecek. İlk bölümü bugün yayınlanacak. Dizi 20.00'da ekranlarda olacak.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar - Süleyman

Özlem Türkad - Neriman

Merih Öztürk - Jovanka

Emre Bey - Ertan

Gözde Çığacı - Gülsüm

Hakan Boyav - Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan - Gülbahar

Erman Saban - Hayati

Sarp Bozkurt - Arif

Süleyman Kara - Mustafa

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Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede? Balkan Ninnisi’nin çekildiği yerler, ülkeler ve iller!
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