Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede? Balkan Ninnisi’nin çekildiği yerler, ülkeler ve iller!

Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede sorusu sürekli dillerde. Çekildiği yerler ile yaz dönemindeki diğer dizilerden sıyrılıyor. Diğer diziler daha çok İstanbul temelliyken, Balkan Ninnisi Türkiye dışında çekiliyor. Dizinin her salı ekranlara gelmesi bekleniyor. Balkan Ninnisi nerede çekiliyor aratılıyor. TRT 1 bu yaz dönemini sağlama alıp iyi işlerle yayın hayatına devam etmek istiyor. İşte Balkan Ninnisi çekildiği ülkeler ve iller!