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Giriş Tarihi: 2.8.2022 14:22

Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu: Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu her Salı günü sıklıkla araştırılıyor. Özellikle yaz dizileri arasında sıkça tutulan ve oldukça sevilen TRT 1 dizisi Balkan Ninnisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyenleri kendisine çekmeyi başardı. Peki, Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede? Balkan Ninnisi oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu: Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Balkan Ninnisi her Salı TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor. TV izleyicileri de Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu sıklıkla merak ediliyor. Balkanlarda geçen yapım, birçok izleyicinin içini ısıtıyor. Geçtiği yerlerden ötürü Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede sorularını yöneltiyorlar. Peki, Balkan Ninnisi oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

BALKAN NİNNİSİ SAAT KAÇTA?

Balkan Ninnisi 21 Haziran 2022 salı günü yayına başladı Dizi bu akşam 20.00'da ekranlarda olacak.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini.

Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar - Süleyman

Özlem Türkad - Neriman

Merih Öztürk - Jovanka

Emre Bey - Ertan

Gözde Çığacı - Gülsüm

Hakan Boyav - Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan - Gülbahar

Erman Saban - Hayati

Sarp Bozkurt - Arif

Süleyman Kara – Mustafa

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir aşk hikayesini anlatacak olan Balkan Ninnisi Makedonya'nın Üsküp ilinde çekiliyor. Dizi ileriki zamanlarda nerede çekilecek merak konusu.

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Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu: Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
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