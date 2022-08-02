Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu: Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Balkan Ninnisi her Salı TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor. TV izleyicileri de Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu sıklıkla merak ediliyor. Balkanlarda geçen yapım, birçok izleyicinin içini ısıtıyor. Geçtiği yerlerden ötürü Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, hangi ülkede sorularını yöneltiyorlar. Peki, Balkan Ninnisi oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!
BALKAN NİNNİSİ SAAT KAÇTA?
Balkan Ninnisi 21 Haziran 2022 salı günü yayına başladı Dizi bu akşam 20.00'da ekranlarda olacak.
BALKAN NİNNİSİ KONUSU
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…
Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.
Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…
Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini.
Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?
Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…
BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI
Erdal Özyağcılar - Süleyman
Özlem Türkad - Neriman
Merih Öztürk - Jovanka
Emre Bey - Ertan
Gözde Çığacı - Gülsüm
Hakan Boyav - Daniel
Suzana Akbelge
Deniz Gürkan - Gülbahar
Erman Saban - Hayati
Sarp Bozkurt - Arif
Süleyman Kara – Mustafa
BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bir aşk hikayesini anlatacak olan Balkan Ninnisi Makedonya'nın Üsküp ilinde çekiliyor. Dizi ileriki zamanlarda nerede çekilecek merak konusu.