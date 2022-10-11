Balkan Ninnisi son bölüm izle: Balkan Ninnisi 15.bölüm full izle TRT1’de!

BALKAN NİNNİSİ İZLE

Balkan Ninnisi yeni bölümüyle TRT1 ekranlarına geliyor. Salı akşamı dizinin yayın saatini kaçıranlar Balkan Ninnisi son bölüm izle linki üzerinden bu haftaki yeni bölüme ulaşmaya çalışıyor

https://www.trt1.com.tr/diziler/balkan-ninnisi

BALKAN NİNNİSİ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Nina'yla ilgili gerçeklerin peşine düşen Süleyman, Neriman ve Elena'nın sakladığı mektupları öğrenir. Neriman'ın, Süleyman tarafından bağışlanmak için tek bir şansı vardır: Süleyman'ın gerçekleri öğrenmek için Nina'ya yazacağı mektubu, onu bulup iletecektir. Çaresiz kalan Neriman, abisi için her şeyi göze alır ve Elena'nın kapısını çalıp yardım ister. Diğer yandan Jovanka ve Ertan, aşk acısı çekerken, onları barıştırmak için elinden geleni yapan Daniel ve Güldaniye Hala, amaçlarına ulaşabilecek mi? Mektubu alan Nina, 35 yıl sonra Süleyman'la görüşmeye gelecek mi?