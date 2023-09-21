Balkan Yemekleri İsimleri - Geleneksel ve Meşhur Balkan Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Balkan yemekleri isimleri duyduğumuz zaman bize tanıdık gelmese de bu yemekleri tattığımız zaman damak tadımıza çok da yabancı olmayan lezzetler olduğunu fark ederiz. Bu da Balkan kültürünün birçok mutfaktan olduğu gibi Türk mutfağından da esinlendiğinin bir göstergesidir. Balkanlar ve Türkiye kültürel olarak birbirlerinden etkilendiği gibi mutfak konusunda da bu etkileşimi devam ettirmiştir. Peki, geleneksel ve meşhur Balkan mutfağı yemekleri nelerdir? İşte, isimleri

Balkan Yemekleri İsimleri

Balkanlar, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan bölge olarak tanımlanmaktadır. Burada dini, ekonomik ve kültürler olarak birbirinden farklı 12 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'dır. Balkanlarda yaşayan etnik gruplar ise Türkler, Romenler, Sırplar, Boşnaklar ve Arnavutlardır. Bu ülkeler arasında yemekleri de dahil olmak üzere pek çok alanda etkileşim sağlanmaktadır. Bu etkileşim sayesinde Balkan yemeklerinde Türk mutfağı esintileri bulabilirsiniz. Böylelikle orada ya da Türkiye'de Balkan yemekleri yediğiniz zaman damak tadınıza büyük ihtimalle uyacaktır. Eğer Balkan yemekleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız işte sizler için Balkan yemekleri isimleri:

Balkan Ev Yemekleri

Pek çok medeniyetten ve ülkeden etkilenen Balkan mutfağı, Türkiye'nin yemek kültüründen de etkilenmiştir. Özellikle Trakya yöresinden Balkan mutfağına geçen ya da esinlenilen yemekler mevcuttur.

• Rumeli Beğendisi

• Tavuklu Kapama

• Kopriva Yemeği

• Elbasan Tava

• Pleskavitsa

• Musakka

• Begova Supa Çorbası

• Palaçinka

• Belvica Balığı

• Mişoriz

• Üsküp Kebabı

Balkan Börekleri

Balkan yemekleri arasında börek çeşitleri oldukça fazla olup her biri oldukça lezzetlidir. Günün her saati, sabah kahvaltıda, öğle ya da akşam yemeklerinde ya da çay saati de, farklı alternatifleriyle sofraya konulabilir.

• Lahana Turşulu Arnavut Böreği

• Soğan Pidesi

• Kıymalı Börek (Kıymalı Bürek)

• Plaska

• Dızmana

• Göçmen Böreği

Balkan Tatlıları

Trakya bölgesinden Balkan mutfağına yerleşmiş yani bizim yörelerimizde ait pek çok tatlı bulunmaktadır. Hazırlanırken ufak tefek farklılıklarla hazırlanıp servis edilir. Bunların arasında; tulumba tatlısı, aşure, şekerpare, tel kadayıf, tavuk göğsü, baklava vardır. Bunların dışında Balkan kültürüne ait yöresel tatlılar şu şekildedir:

• Krofne (Balkan Lokması)

• Kozacke Kapice (Rumeli Tatlısı)

• Sütlü Paluze

• Kaymaçina (Üsküp Tatlısı)

• Triliçe (Arnavut Tatlısı)

• Celuvki

Balkan Özel Tatları

Balkan mutfağı kültürü böylesine geniş bir seç ki sunarken bu mutfakta soslar da oldukça ön plandadır.

• Pindjur Sosu

• Lütenitsa

• Ajvar

Balkan içecekleri de geniş bir skalaya sahiptir. Alkollü ve alkolsüz olarak içebileceğiniz pek çok özel içecek bulunmaktadır.

• Mastik Likörü

• Özel Meyve Şarapları

• Şerbetler

• Balkan Kahvesi

Geleneksel ve Meşhur Balkan Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Balkanlar, kültürü ve müziklerinin yanı sıra lezzetleriyle de ülkemize oldukça benzeyen bir bölgedir. Balkan mutfağından türk mutfağında olduğu gibi etme hamur işiyle yapılan yemekleriyle oldukça ünlüdür. Geleneksel ve meşgul Balkan mutfağı yemekleri şunlardır:

• Gömlek köftesi

• Damat paçası

• Polneti Piperki (Dolma Biber)

• Tavche Cravche

• Chevapi

• Pastrmajlija

• Selsko Meso

• Somborka Turşusu

• Popara

• Kaçamak

• Cevapcici

• Şopska Salatası

• Karadordeva