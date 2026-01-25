Balkanlar’daki Osmanlı hafızası ihya ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Hacı Balaban Camii ile Kalkandelen şehrindeki Alaca Camii'nin restorasyonunu gerçekleştirecek.Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada "Bu mirası unutturmamak bizlerin boynunun borcudur. Bu anlamda, gönül coğrafyamızda yer alan ülkelerdeki eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe aynı orijinalliğiyle taşınması için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamette, Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un sonsuz desteğiyle Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz yıllarda tamamladığımız üç eserin yanı sıra bugün de iki vakıf eserini restore etmek üzere protokolümüzü imzaladık. Hayırla sonuçlanmasını diliyorum" dedi.Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetai ise Türkiye ile olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ziyaretimizin sebebi, sizlerin bizleri daha önce ziyaret ederek onurlandırmış olmanızdır. Biz de iade-i ziyarette bulunmak istedik. Samimi karşılamanız ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.