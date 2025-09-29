Haberler Yaşam Haberleri Balkondan düşen Ayça öldü
Giriş Tarihi: 29.9.2025 16:59 Son Güncelleme: 29.9.2025 17:33

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan yere düşen 30 yaşındaki Ayça Ala, hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Olay, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi Kirazlı yolunda bir apartmanda meydana geldi. 30 yaşındaki Ayça Ala'nın üçüncü kattan yere düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 30 yaşındaki genç kadının psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve ilaç kullandığı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

