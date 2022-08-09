Haberler Yaşam Haberleri Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.8.2022 14:37

Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Adana’da halasının 3. kattaki evinin balkonundan düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Adana'da halasının 3. kattaki evinin balkonundan düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, genç kızın kaza eserimi düştüğünü yoksa intihar mı ettiğini araştırıyor.

DÜĞÜN İÇİN ADANA'YA GELDİ

Olay merkez Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Hatay'dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş (16) halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi. Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3. katın balkonundan düştü.

AİLE KIZLARINI BULDU

Düğünden çıkarak eve gelen İbiş'in ailesi, evin bahçe kısmında Zeynep İbiş'in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Aile sinir krizi geçirirken, Zeynep İbiş'in cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? 12 Ağustos 2022 BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, aktüel katalogda hangi ürünler var?
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak nefesler tutuldu! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
Araba satan 4 siteye soruşturma: Anlaşarak Google’da öne çıktılar
Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
Son dakika | Ucuz konutta flaş gelişme; Her 5 konuttan biri gençlerin olacak
'Abdülhamid Han' Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Filonun en güçlüsü için fetih vakti: Yunanistan'da panik katlandı!
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
KPSS önlisans başvuru tarihi yeni sınav takvimi ile duyuruldu| ÖSYM 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA