Balkondan girip yatağında vurmuştu! Kan donduran cinayette mahkeme kararı belli oldu

Olay, 1 Nisan'da saat 03.00 sıralarında Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yandaki tek katlı evin çatısına çıkan E.B.N., buradan Abdul Baki Özdemir'in evinin balkonuna atlayarak içeri girdi. E.B.N. odada yatağında uyuyan Özdemir'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla vurulan Abdul Baki Özdemir, hayatını kaybetti. E.B.N. ise Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. E.B.N., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Murat ve Mesut Yüksel kardeşleri 17 Nisan'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

