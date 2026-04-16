Haberler Yaşam Haberleri Balkondan pompalı tüfekle husumetlisini vurdu!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 21:28

Balkondan pompalı tüfekle husumetlisini vurdu!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, husumetliler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda şüphelilerden biri balkondan pompalı tüfekle ateş açarken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Balkondan pompalı tüfekle husumetlisini vurdu!
Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen taraflar karşılaşınca tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında Cihan T., bulunduğu binadaki dairesine çıkarak pompalı tüfek aldı.

Balkona çıkan şüpheli, aşağıda bulunan Gökhan O.'ya ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Gökhan O., yüzünden yaralanarak yere yığıldı. Silah sesleri mahallede paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan şahıs, bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen diğer kişiler de ekiplerce gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Balkondan pompalı tüfekle husumetlisini vurdu!
