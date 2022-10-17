Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi isimlerin daha öncesinde ödül aldığı Ballon d'Or'un bu seneki sahibi merak ediliyor. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or ödülü bugün yapılan törenle sahibine verilecek. Bilindiği gibi Neymar ve Messi bu seneki ödülde yer almıyor. Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 ödülünde açık ara favori olarak gösteriliyor. Peki Ballon d'Or kim kazandı? Ballon d'Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bu sene oynadığı ve attığı gollerle takımı Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 ödülünde açık ara favori olarak gösteriliyor. Herkesin beklediği gecede, Benzema'nın ödülü kazanması bekleniyor. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Messi yedi galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor.
Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon D'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:
Thibaut Courtois-Real Madrid
Rafael Leao - AC Milan
Christopher Nkunku - RB Leipzig
Mohamed Salah - Liverpool
Joshua Kimmich - Bayern Munich
Trent Alexander-Arnold - Liverpool
Bernardo Silva - Manchester City
Vinicius Junior - Real Madrid
Luis Diaz - Liverpool
Robert Lewandowski - Barcelona
Riyad Mahrez - Manchester City
Casemiro - Real Madrid
Son Heung-min - Tottenham
Fabinho - Liverpool
Karim Benzema - Real Madrid
Mike Maignan - AC Milan
Harry Kane - Tottenham
Darwin Nunez - Liverpool
Phil Foden - Manchester City
Sadio Mane - Bayern Munich
Sebastien Haller - Borussia Dortmund
Luka Modric - Real Madrid
Antonio Rudiger - Real Madrid
Cristiano Ronaldo - Manchester United