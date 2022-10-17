Ballon d’Or kim kazandı? Ballon d’Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BALLON D'OR KİM KAZANDI?

Bu sene oynadığı ve attığı gollerle takımı Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 ödülünde açık ara favori olarak gösteriliyor. Herkesin beklediği gecede, Benzema'nın ödülü kazanması bekleniyor. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BALLON D'OR'U DAHA ÖNCE KİMLER KAZANDI?

Messi yedi galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor.

ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLACAK?

Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon D'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:

Thibaut Courtois-Real Madrid

Rafael Leao - AC Milan

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Mohamed Salah - Liverpool

Joshua Kimmich - Bayern Munich

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Vinicius Junior - Real Madrid