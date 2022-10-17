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Giriş Tarihi: 17.10.2022 16:56

Ballon d'Or kim kazandı? Ballon d'Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dünya çapında takip edilen Ballon d'Or kim kazandı sorusunun yanıt buluyor. Futbol severlerin ilgisini çeken Avrupa’nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor. Ballon D'Or için açıklanan adaylar ve takımları ise dikkat çekiyor. Peki Ballon d'Or kim kazandı? Ballon d'Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ballon d’Or kim kazandı? Ballon d’Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi isimlerin daha öncesinde ödül aldığı Ballon d'Or'un bu seneki sahibi merak ediliyor. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or ödülü bugün yapılan törenle sahibine verilecek. Bilindiği gibi Neymar ve Messi bu seneki ödülde yer almıyor. Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 ödülünde açık ara favori olarak gösteriliyor. Peki Ballon d'Or kim kazandı? Ballon d'Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BALLON D'OR KİM KAZANDI?

Bu sene oynadığı ve attığı gollerle takımı Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 ödülünde açık ara favori olarak gösteriliyor. Herkesin beklediği gecede, Benzema'nın ödülü kazanması bekleniyor. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BALLON D'OR'U DAHA ÖNCE KİMLER KAZANDI?

Messi yedi galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor.

ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLACAK?

Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon D'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:

Thibaut Courtois-Real Madrid

Rafael Leao - AC Milan

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Mohamed Salah - Liverpool

Joshua Kimmich - Bayern Munich

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Vinicius Junior - Real Madrid

Luis Diaz - Liverpool

Robert Lewandowski - Barcelona

Riyad Mahrez - Manchester City

Casemiro - Real Madrid

Son Heung-min - Tottenham

Fabinho - Liverpool

Karim Benzema - Real Madrid

Mike Maignan - AC Milan

Harry Kane - Tottenham

Darwin Nunez - Liverpool

Phil Foden - Manchester City

Sadio Mane - Bayern Munich

Sebastien Haller - Borussia Dortmund

Luka Modric - Real Madrid

Antonio Rudiger - Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Kevin De Bruyne - Manchester City

Dusan Vlahovic - Juventus

Virgil van Dijk - Liverpool

Joao Cancelo - Manchester City

Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain

Erling Haaland - Manchester City

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Ballon d'Or kim kazandı? Ballon d'Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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