Balonlar Zeynep için uçuruldu

İstanbul'da yaşayan Özinal ailesinin ölümcül kas hastalığı SMA Tip 1 ile yaşam savaşı veren 4 yaşındaki kızları Zeynep için başlattıkları valilik onaylı yardım kampanyası yüzde 100 oldu. Tedavi için gereken 1 milyon 819 bin doların valilik izni ile başlatılan kampanyanın ardından tamamen toplandığını belirten anne Esra Özinal, "SMA'nın kızımdan çaldığı ne varsa yapılacak olan tedavi ile hepsini geri kazanacağız. Yanımızda olan herkese hayat boyu duacıyız" dedi. Öte yandan Almanya Stuttgart'ta toplanan gönüllüler, tedavi için Dubai'ye gidecek olan Zeynep için gökyüzüne balon bıraktı.