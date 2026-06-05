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Giriş Tarihi: 5.06.2026

Balta girmemiş ormanda keşfedildi

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Balta girmemiş ormanda keşfedildi
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Yerel ve uluslararası 16 uzmandan oluşan bir ekip, Angola'nın yüksek kesimlerindeki Lisima Platosu'nda önemli bir keşfe imza attı. Canlı çeşitliliği yönünden zengin kabul edilen 110 bin kilometrekarelik Hayatın Kaynağı adlı bölgede literatüre yansımamış bazı yeni türler keşfedildi. Bilimsel gezinin düzenlenmesini sağlayan organizatörler bölgeye "Afrika'nın keşfedilmemiş son büyük biyoçeşitlilik alanı" olarak biliniyor. Keşfedilen türlerden en dikkat çekici olarak kabul edileni ise ultraviyole ışıkta parlayan taçlı yengeç örümceği oldu. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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Balta girmemiş ormanda keşfedildi
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