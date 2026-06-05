Balta girmemiş ormanda keşfedildi

Yerel ve uluslararası 16 uzmandan oluşan bir ekip, Angola'nın yüksek kesimlerindeki Lisima Platosu'nda önemli bir keşfe imza attı. Canlı çeşitliliği yönünden zengin kabul edilen 110 bin kilometrekarelik Hayatın Kaynağı adlı bölgede literatüre yansımamış bazı yeni türler keşfedildi. Bilimsel gezinin düzenlenmesini sağlayan organizatörler bölgeye "Afrika'nın keşfedilmemiş son büyük biyoçeşitlilik alanı" olarak biliniyor. Keşfedilen türlerden en dikkat çekici olarak kabul edileni ise ultraviyole ışıkta parlayan taçlı yengeç örümceği oldu.