Baltalı cinayetin şüphelileri tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, berber İsa Turgut'un (35) başına baltayla vurulup öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Ocak'ta Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkiindeki ormanlık alanda yaşanan olayda, İsa Turgut başına baltayla vurulmuş halde bulundu. Turgut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Y.C.B. ve N.B. isimli iki şüpheli, cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Y.C.B. ve N.B., "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.