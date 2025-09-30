Baltalı magandaların cezası belli oldu: ’Sinirime denk geldi’ savunması pes dedirtti!

Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında 1 Ağustos gecesi, Veysel Keskin ile oğlu Turgay Keskin, aracının önünü kestikleri Alperen Y.'den inmesini istedi. Alperen Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitleyip dışarı çıkmadı. Bunun üzerine baba ve oğul, bagajdan aldıkları baltayla Alperen Y.'nin aracına vurdu. Hasar oluşan araçtakiler kaçarken, olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. 6 suç kaydı bulunan Veysel Keskin ile 3 suç kaydı bulunan Turgay Keskin hakkında, 'Silahla tehdit' suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM'

Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Veysel Keskin, "O anki öfkeme, sinirime denk geldiği için pişmanım, özür dilerim, adaletinize sığınıyorum. Müştekileri tanımıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi. Oğlu Turgay Keskin de "Öfkeme denk geldi; pişmanım, özür dilerim, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.