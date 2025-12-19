Baltalı vahşette iddianame hazırlandı: "Kafasına hatırlamadığım kadar vurdum"

'KAFASINA DOĞRU HATIRLAMADIĞIM KADAR VURDUM'

Olay ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.C.B.'nin ifadesi de yer aldı. Kuzeni Bayır ile birlikte Kocaeli'ye geldikleri ve kalacak yer bulamadıkları için cami ve mescitte yattıklarını anlatan Y.C.B., arkadaşı aracılığıyla tanıştıkları İsa Turgut'un kendilerine bağ evinin olduğunu söylediği ve orada kalabileceklerini belirtmesi üzerine bağ evine gittiklerini anlattı.