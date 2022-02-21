"Bana yardım edeceğini söyledi! Tacizde bulundu, videomu çekti"

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Muhammet B.E.'nin 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilerek dava açıldı. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Muhammet Burak Eroğlu savunmasında, "İki medeni insan gibi bir araya geldik. Ben Şirin'e çok kibar davrandım. Kötü bir niyetim yoktu. Şirin'in engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten sosyal medyadan tanıştık ve arandığını da sosyal medyadan öğrendim" dedi.

'BANA YARDIM EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ'



Dilan E., adli gözlem odasında uzman gözetimindeki ifadesinde, "Burak'la Hüseyin sayesinde tanıştım. Ben daha önce tehdit alıyordum. Bana yardım edeceğini söyledi. Evde yalnız yaşadığını isterse kendisiyle yaşayabileceğimi söyledi. Ben ona daha önceden sosyal medyadan durumumu ve engelli olduğumu söyledim. Bunun üzerine 'sen engelli değilsin, insanların söylediklerini takma' dedi. Sonra beni öptü, tacizde bulundu ve videomu çekti. Yabancı biriyle evli olduğunu söyleyince tartışmaya başladık. Sonra ben gitmek isteyince izin vermedi. Beni kendisinin götüreceğini söyledi. Sabaha karşı da beni bıraktı bende karakola gittim" diye konuştu.