"Bana yardım edeceğini söyledi! Tacizde bulundu, videomu çekti"

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos'ta annesi ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra dışarı çıkması üzerine evine dönmedi. Ailesi arama çalışmalarının ardından polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri Şirin Dilan E.'yi telefon sinyalinden tespit edilerek bir parkta yürürken buldu. Şirin Dilan E.'yi zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muhammet Burak Eroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Muhammet B.E.'nin 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilerek dava açıldı. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Muhammet Burak Eroğlu savunmasında, "İki medeni insan gibi bir araya geldik. Ben Şirin'e çok kibar davrandım. Kötü bir niyetim yoktu. Şirin'in engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten sosyal medyadan tanıştık ve arandığını da sosyal medyadan öğrendim" dedi.
'BANA YARDIM EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ'
Dilan E., adli gözlem odasında uzman gözetimindeki ifadesinde, "Burak'la Hüseyin sayesinde tanıştım. Ben daha önce tehdit alıyordum. Bana yardım edeceğini söyledi. Evde yalnız yaşadığını isterse kendisiyle yaşayabileceğimi söyledi. Ben ona daha önceden sosyal medyadan durumumu ve engelli olduğumu söyledim. Bunun üzerine 'sen engelli değilsin, insanların söylediklerini takma' dedi. Sonra beni öptü, tacizde bulundu ve videomu çekti. Yabancı biriyle evli olduğunu söyleyince tartışmaya başladık. Sonra ben gitmek isteyince izin vermedi. Beni kendisinin götüreceğini söyledi. Sabaha karşı da beni bıraktı bende karakola gittim" diye konuştu.
SAVCI TUTUKLULUK TALEP ETTİ
Cumhuriyet savcısı, mahkemede suçun vasfı gereği sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Şirin Dilan E.'nin adli tıp kurumundan beden ve ruh sağlığı bakımından mağdurun kendini savunup savunamayacağı rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.