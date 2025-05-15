Bandırma’da feci kaza: Karı-kocaya otomobil çarptı, 83 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kaza, Bandırma Hamit Kaplan Caddesi üzerindeki Çamlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hayrettin Torun (83) ve eşi Birsen Torun'a, Özgür Koç (49) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan çift yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin Torun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti. Torun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Eşi Birsen Torun'un ise vücudunda kırıklar bulunduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Özgür Koç (49) polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.