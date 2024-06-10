Haberler Yaşam Haberleri Bandırma'da motosiklet kazası: 1 ölü
Giriş Tarihi: 10.6.2024 10:11 Son Güncelleme: 10.6.2024 10:17

Bandırma'da motosiklet kazası: 1 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı, Doğanpınar kırsalında tek taraflı motosiklet kazası meydana geldi. Kazada, 29 yaşındaki Tugay G. isimli sürücü hayatını kaybetti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da motosiklet kazası: 1 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı, Doğanpınar kırsalında Tugay G., akşam saatlerinde Edincik Mahallesi'nden evine dönerken köy içinde ev ile yol arasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kasksız olan Tugay G., başını duvara vurarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde bir mahalle sakini hayvanlarını kontrol etmek için dışarı çıktığında kaza mahallinde sıkışmış Tugay G.'yi fark etti ve hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgeyi sarı şeritle çevirdi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili gerekli tespitleri ve tutanakları yaptıktan sonra Tugay G.'nin cenazesini Bandırma Belediyesi Cenaze aracına koyarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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Bandırma'da motosiklet kazası: 1 ölü
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