Bandırma’da motosiklet kazası: 1 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı, Doğanpınar kırsalında Tugay G., akşam saatlerinde Edincik Mahallesi'nden evine dönerken köy içinde ev ile yol arasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kasksız olan Tugay G., başını duvara vurarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde bir mahalle sakini hayvanlarını kontrol etmek için dışarı çıktığında kaza mahallinde sıkışmış Tugay G.'yi fark etti ve hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgeyi sarı şeritle çevirdi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili gerekli tespitleri ve tutanakları yaptıktan sonra Tugay G.'nin cenazesini Bandırma Belediyesi Cenaze aracına koyarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.