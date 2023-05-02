Bandırma’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Bandırma’da Yenilecek Yemekler

"Bandırma'da ne yenir, ne içilir?" sorusunu yanıtlayan tarifler, hem ilçe mutfağını hem de Bandırma'ya özgü lezzetleri içerir. Dolayısıyla "Bandırma'da nerede ne yenir?" diyenler için denize kıyısı olan bu ilçede tadılması önerilen meşhur tariflerden söz edilmesi gerekir. Bandırma'da yenilecek yemekler ve tatlılar detaylı bir şekilde sıralandığı takdirde bölgeye özgü lezzetlerin keşfedilmesi mümkün olacaktır.

Bandırma'da Ne Yenir, Ne İçilir?

Balıkesir'in en büyük üçüncü ilçesi olan Bandırma'da pek çok popüler lezzetin tadılması mümkündür. Denize kıyısı olan bu ilçenin meşhur restoranlarında sabah, öğle ve akşam öğünlerinde tüketilmesi önerilen yöresel lezzetler hazırlanır. Özellikle deniz ürünleriyle hazırlanan tarifler, balık çeşitleri, hafif tatlılar, yöresel şerbet ve şaraplar bu ilçede tadılabilir. İlçenin ön plana çıkan lezzetleri düşünüldüğü zaman "Bandırma'da nerede ne yenir?" sorusunun yanıtları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Peynirli patlıcan

Karides, kalamar, palamut

Köfte balık

Börülce ekşilemesi

Balıkesir mantısı

Sura yemeği

Düğün çorbası

Saçaklı mantı

Bandırma'da Yenilecek Yemekler ve Tatlılar Nelerdir?

Balıkesir'e özgü köfte balık, sura yemeği ve peynirli patlıcan gibi popüler tariflerini içeren Bandırma mutfağı; aynı zamanda ilçeyle özdeşleşen tatlı çeşitleriyle de meşhurdur. Bununla birlikte mevsiminde avlanan balıkların taze bir şekilde tüketilebildiği Bandırma'da pide, lahmacun ve ızgara et de tadılabilir. Bölgeye özgü olan sayısız tarifin denenebildiği bu ilçede zeytinyağlı meze, yerli şarap, kızılcık şurubu ve meyve tabağı gibi seçeneklerin de değerlendirilmesi önerilir. Bandırma'da hem ilçeye hem de Balıkesir'e özgü olan tatlıları keşfetmek isteyen kişiler için sıralanabilen çeşitli tarifler ise şu şekildedir;