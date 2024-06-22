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Giriş Tarihi: 22.6.2024 14:58 Son Güncelleme: 22.6.2024 15:12

Balıkesir’de iki şüpheli ölüm... Biri otel odasında biri yol kenarında ölü bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde art arda iki şüpheli ölüm olayı yaşandı. Bir kişi otel odasında, bir başka şahıs ise otoyol kenarında ölü bulundu.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Balıkesir’de iki şüpheli ölüm... Biri otel odasında biri yol kenarında ölü bulundu

Bandırma, Dere Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yaklaşık 1 senedir ikamet eden Eti Bank işçisi 51 yaşındaki Kamil Özkan odasında ölü bulundu. Şahsın kaldığı odadan yayılan kötü kokular üzerine, işletme sahibi tarafından 112 aranarak bilgi verildi. Otele gelen ekipler, Özkan'ın kaldığı odaya girdi. Ekipler, otel adasındaki yatakta Özkan'a ait cansız bedenle karşılaştı.

İlk incelemelerde şahsın birkaç gün önce vefat ettiği belirlendi. Bir diğer olayda ise, Bandırma-Karacabey Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. jandarma ekipleri tarafından bir ağacın kenarında erkek cesedi bulundu. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılan incelemelerde şahsın kimliğine ulaşılamadı. Her iki şahsın cenazeleri de kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Balıkesir’de iki şüpheli ölüm... Biri otel odasında biri yol kenarında ölü bulundu
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