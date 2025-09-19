Bandırma’da tren kazası ucuz atlatıldı

Edinilen bilgilere göre, 17 Eylül Ekspresi'nin 32003 sefer sayılı treni saat 16.05'te İzmir Basmane'den hareket ederek saat 22.00'de Bandırma'ya ulaşmak üzere yola çıktı. Seyir sırasında makinistin karşı tarafta bulunan görevliyle telsiz bağlantısının kopması sonucu tren çarpışma yaşadı. Trende 15 yolcu bulunduğu öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yolcular kendi imkanlarıyla trendeki vagonlardan inerek güvenli bölgeye geçti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyulmazken, hastaneye intikal eden yolcu olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.