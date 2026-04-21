Bandırma’daki davada çarpıcı savunma: "O görüntüler yapay zekâ ürünü"

Duruşmada mağdur Ş.Ö., sanıkların kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını iddia etti. Sanıklar ise suçlamaları reddederek, söz konusu görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulduğunu savundu. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini dikkate alarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 13 Temmuz 2026 tarihine ertelendi. Öte yandan üniversite yönetimi tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında sanıklardan birine okuldan çıkarma, diğerine ise iki yarıyıl uzaklaştırma cezası verildi.

