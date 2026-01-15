Bangladeş’ten böbrek nakline gelen sahte teyze-yeğenin oyununu polis bozdu: Çelişkili beyan verince...

Şişli 19 Mayıs Mahallesinde faaliyet gösteren bir hastanede 8 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bangladeş'ten Türkiye'ye böbrek nakli için gelen ve kendilerini teyze yeğen olarak tanıtan ikili aracı kişi ile Şişli'de bir klinikte operasyon için anlaştı. İddiaya göre ikili ameliyat öncesi etik kurulda çelişkili cevaplar verince şüpheler arttı.
SÖZDE TEYZE YEĞEN OYUNUNU ETİK KURUL İNCELEMESİ BOZDU
Etik kurul komisyonu belgeleri inceleyince sözde teyze yeğenin böbrek nakli oyununu ortaya çıkardı. İncelenen belgelerin sahte belgeler olduğu anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 65 yaşındaki Bangladeşli kadın F.R. İle ona böbreğini verecek olan M.A.I.'nın 5 bin 500 dolar karşılığında anlaştıkları ve ameliyat için Türkiye'ye geldikleri tespit edildi.
DOKTOR BEKLERKEN POLİSLERLE KARŞILAŞTI
İstanbul Polis Ameliyat yapılacak klinikte tedbir alıp şüphelilerin gelmesini bekledi. 65 yaşındaki Bangladeşli kadın doktor yerine polisleri karşısında görünce ne yapacağını bilemedi. Polis yaşlı kadını, sözde yeğen donör ve onlara aracılık eden M.S.A.'yı gözaltına aldı.