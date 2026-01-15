Bangladeş’ten böbrek nakline gelen sahte teyze-yeğenin oyununu polis bozdu: Çelişkili beyan verince...

Şişli 19 Mayıs Mahallesinde faaliyet gösteren bir hastanede 8 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bangladeş'ten Türkiye'ye böbrek nakli için gelen ve kendilerini teyze yeğen olarak tanıtan ikili aracı kişi ile Şişli'de bir klinikte operasyon için anlaştı. İddiaya göre ikili ameliyat öncesi etik kurulda çelişkili cevaplar verince şüpheler arttı.