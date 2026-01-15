Haberler Yaşam Haberleri Bangladeş’ten böbrek nakline gelen sahte teyze-yeğenin oyununu polis bozdu: Çelişkili beyan verince...
Giriş Tarihi: 15.01.2026 11:26

Bangladeş’ten böbrek nakline gelen sahte teyze-yeğenin oyununu polis bozdu: Çelişkili beyan verince...

Bangladeş’ten İstanbul’a böbrek nakli için gelen 65 yaşındaki kadının yeğenim dediği donörü böbrek satıcısı çıktı. Binlerce kilometre uzaktan Şişli’ye ameliyat olmaya gelen kadının böbreği 5 bin 500 dolara satın aldığı öğrenildi. Etik Kurulu'nun sorduğu sorulara çelişkili cevap veren sözde teyze yeğen ve aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Bangladeş’ten böbrek nakline gelen sahte teyze-yeğenin oyununu polis bozdu: Çelişkili beyan verince...
  • ABONE OL

Şişli 19 Mayıs Mahallesinde faaliyet gösteren bir hastanede 8 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bangladeş'ten Türkiye'ye böbrek nakli için gelen ve kendilerini teyze yeğen olarak tanıtan ikili aracı kişi ile Şişli'de bir klinikte operasyon için anlaştı. İddiaya göre ikili ameliyat öncesi etik kurulda çelişkili cevaplar verince şüpheler arttı.

SÖZDE TEYZE YEĞEN OYUNUNU ETİK KURUL İNCELEMESİ BOZDU

Etik kurul komisyonu belgeleri inceleyince sözde teyze yeğenin böbrek nakli oyununu ortaya çıkardı. İncelenen belgelerin sahte belgeler olduğu anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 65 yaşındaki Bangladeşli kadın F.R. İle ona böbreğini verecek olan M.A.I.'nın 5 bin 500 dolar karşılığında anlaştıkları ve ameliyat için Türkiye'ye geldikleri tespit edildi.

DOKTOR BEKLERKEN POLİSLERLE KARŞILAŞTI

İstanbul Polis Ameliyat yapılacak klinikte tedbir alıp şüphelilerin gelmesini bekledi. 65 yaşındaki Bangladeşli kadın doktor yerine polisleri karşısında görünce ne yapacağını bilemedi. Polis yaşlı kadını, sözde yeğen donör ve onlara aracılık eden M.S.A.'yı gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL ALDILAR

Polis ekipleri şüpheliler ile birlikte 3 cep telefonuna ve 11 bin doları ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bangladeş’ten böbrek nakline gelen sahte teyze-yeğenin oyununu polis bozdu: Çelişkili beyan verince...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz