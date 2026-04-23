Haberler Yaşam Haberleri 'Banka çalışanıyım' yalanıyla iş adamını 1.5 milyon dolandırdı
Giriş Tarihi: 23.04.2026 10:54

'Banka çalışanıyım' yalanıyla iş adamını 1.5 milyon dolandırdı

İstanbul’da tekstil firması sahibi iş adamını banka görevlisiyim diyerek arayan dolandırıcı sözde uygun kredi vadiyle 1.5 milyon lira dolandırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
’Banka çalışanıyım’ yalanıyla iş adamını 1.5 milyon dolandırdı
İstanbul'da tekstilci iş adamının telefonu 9 Nisan günü çaldı. İddiaya göre arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. İş adamın bankadan kredi limitlerinin arttığını uyguna kredi verebileceğini söyledi. İş adamı Ü.E. Telefondaki sese inandı bilgileri onayladı. Sözde kredi çektiğini düşündü ama tam 1.5 milyon lirasından oldu. Durumu fark edince polise gidip şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı yapılan çalışmalarda önce aracı olan 26 yaşındaki şüpheli Ş.B.K. daha sonra paranın hesabına gönderildiği 37 yaşındaki M.Y. Tespit edildi.

2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

2 şüpheli Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
'Banka çalışanıyım' yalanıyla iş adamını 1.5 milyon dolandırdı
