’Banka çalışanıyım’ yalanıyla iş adamını 1.5 milyon dolandırdı

İstanbul'da tekstilci iş adamının telefonu 9 Nisan günü çaldı. İddiaya göre arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. İş adamın bankadan kredi limitlerinin arttığını uyguna kredi verebileceğini söyledi. İş adamı Ü.E. Telefondaki sese inandı bilgileri onayladı. Sözde kredi çektiğini düşündü ama tam 1.5 milyon lirasından oldu. Durumu fark edince polise gidip şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı yapılan çalışmalarda önce aracı olan 26 yaşındaki şüpheli Ş.B.K. daha sonra paranın hesabına gönderildiği 37 yaşındaki M.Y. Tespit edildi.

2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

2 şüpheli Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

