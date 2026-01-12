Haberler Yaşam Haberleri Banka görevlisiyim diye aradığı yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı
Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:41

İstanbul Kadıköy’de 62 yaşındaki Nuran Ö.’yü telefonla arayan dolandırıcı kendisini bankacı olarak tanıttı ve yaşlı kadından tam 809 Bin lira aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Furkan D.’yi gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde yaşayan Nuran Ö.'nün (62), 7 Ocak'ta cep telefonuyla arayan kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin, aradığı müştekiye kendisini banka personeli olarak tanıttığını, mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı bahanesi ve yönlendirmesiyle belirttiği hesaba 809 bin lira göndermesini sağlayarak şüpheliyi dolandırdığı anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Fırkan D.'yi (22) aynı gün gözaltına alarak emniyete getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Dolandırıcının hesaba attırdığı parayı çekmek için bankaya geldiği anlar kameralara yansıdı.

