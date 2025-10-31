Banka hesaplarını kiralayıp bahis paralarını aktardılar: 20 kişilik şebeke çökertildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Yasa Dışı Bahis" operasyonu düzenlendi. İstanbul'da 5 farklı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı. Yasa dışı bahis şebekesinin üyesi 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin "Dış Finans Evi" olarak adlandırılan söz konusu adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemlerini kullandıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, yasa dışı bahis suçuyla elde edilen paraları "Kiralık" olarak kullandıkları söz konusu banka hesaplarına aktararak haksız bir şekilde kazanç sağladıkları ve organize bir şekilde hareket ettikleri saptandı.

"KİRALIK" HESAPLARI KULLANDILAR

İstanbul'da operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda 35 cep telefonu, sekiz bilgisayar, bir soğuk cüzdan, bir ruhsatsız tabanca ve 53 uyuşturucu hap ele geçirildi. Birbirleriyle bağlantılı bir şekilde hareket ettikleri tespit edilen bahis şebekesi üyelerinin, banka hesaplarını açan kişilere karşılığında ödemeler yaptıkları, söz konusu kişileri maddi durumu bozuk olan işsiz gençlerden seçtikleri ve açtırdıkları banka hesaplarını "Kiralık" olarak yasa dışı bahis suçunda kullandıkları ifade edildi. Şebeke üyelerinin parayla açtırıp kiraladıkları banka hesaplarını kamufle olmak için kullandıkları ve gençleri tuzağa düşürdükleri belirtildi.