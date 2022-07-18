35- 40 sene önce Londra'da meydana gelen gerçek bir soygun hikayesinden yola çıkılarak beyaz perdeye yansıtılmış; entrika, skandal ve tehlikenin iç içe geçtiği "Banka İşi" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Sinemaseverlerle buluşacak olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Banka İşi filmi konusu nedir? Banka İşi filmi oyuncuları kimler?
35- 40 sene önce Londra'da meydana gelen gerçek bir soygun hikayesinden yola çıkılarak beyaz perdeye yansıtılmış; entrika, skandal ve tehlikenin iç içe geçtiği "Banka İşi" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. 1971 senesi Eylül ayında; hırsızlar Londra'daki Baker Street'te bulunan bir bankanın kasasına tünel kazarak girdiler ve milyonlarca Sterlin değerinde nakit para ve mücevherin bulunduğu kasaları yağmaladılar. Çalınanların hiçbiri bulunamadı. Kimse tutuklanmadı. Soygun sadece birkaç gün manşetlerde kaldı ve Birleşik Krallık hükümetinin basını susturması ile tamamen yatıştırıldı. Bu film, o kutularda neyin saklı olduğunu ve cinayet, yolsuzluk gibi skandallarının kraliyet ailesi ile bağlantısını ortaya çıkarıyor.
Orijinal adı : The Bank Job
Türü : Gerilim
Yapım Yılı : 2008
Yönetmen : Roger Donaldson
Oyuncular : Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Richard LinternA