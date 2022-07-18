35- 40 sene önce Londra'da meydana gelen gerçek bir soygun hikayesinden yola çıkılarak beyaz perdeye yansıtılmış; entrika, skandal ve tehlikenin iç içe geçtiği "Banka İşi" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Sinemaseverlerle buluşacak olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Banka İşi filmi konusu nedir? Banka İşi filmi oyuncuları kimler?

BANKA İŞİ FİLMİ KONUSU

35- 40 sene önce Londra'da meydana gelen gerçek bir soygun hikayesinden yola çıkılarak beyaz perdeye yansıtılmış; entrika, skandal ve tehlikenin iç içe geçtiği "Banka İşi" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. 1971 senesi Eylül ayında; hırsızlar Londra'daki Baker Street'te bulunan bir bankanın kasasına tünel kazarak girdiler ve milyonlarca Sterlin değerinde nakit para ve mücevherin bulunduğu kasaları yağmaladılar. Çalınanların hiçbiri bulunamadı. Kimse tutuklanmadı. Soygun sadece birkaç gün manşetlerde kaldı ve Birleşik Krallık hükümetinin basını susturması ile tamamen yatıştırıldı. Bu film, o kutularda neyin saklı olduğunu ve cinayet, yolsuzluk gibi skandallarının kraliyet ailesi ile bağlantısını ortaya çıkarıyor.

BANKA İŞİ FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : The Bank Job

Türü : Gerilim

Yapım Yılı : 2008

Yönetmen : Roger Donaldson

Oyuncular : Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Richard LinternA